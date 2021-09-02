Патриарха Варфоломея не вызвали на литургию в Киеве

Визит Константинопольского (Нового Рима и Вселенский) патриарха Варфоломея в Киев завершился полным фиаско.

Напомним, священнослужитель приехал в страну 20 августа, по приглашению президента Владимира Зеленского. При этом, ряд православных ученых, деятелей культуры и спортсменов Украины обратились к нему с предложением отменить поездку, чтобы не усугублять и без того сложную обстановку между церквями.

Патриарх просьбу проигнорировал и был встречен протестами. Из-за демонстраций Варфоломею даже пришлось войти в украинский парламент через заднюю дверь, сообщают СМИ. Более того, патриарха не пригласили на литургию, которая состоялась в День Независимости Украины 24 августа в Софийском соборе Киева.

Как утверждают источники, близкие к православным кругам Украины, визит Варфоломея не только не смягчил межконфессионального конфликта, а наоборот еще больше углубил его.

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Фото:news-front.info