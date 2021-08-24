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Известные украинцы призывали патриарха Варфоломея не ехать в Киев

Главная Общество
14:58 24 Августа 2021
общество, церковь, патриарх, украина
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Сегодня, во вторник, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Среди гостей, прибывших в Киев на празднование, присутствует и Константинопольский (Нового Рима и Вселенский) патриарх Варфоломей. Священнослужитель приехал в страну еще 20 августа, по приглашению президента Владимира Зеленского, хотя ранее ряд православных ученых, деятелей культуры и спортсменов Украины обратились к нему с предложением отменить поездку.

Среди подписавших обращение – академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Пётр Толочко, общественный и политический деятель, экс-вице-премьер-министр Украины Владимир Семиноженко, композитор Владимир Быстряков и хирург Ростислав Валихновский.

Они настаивали на том, что визит Варфоломея не принесет церковного мира, а, напротив, может стать поводом к разжиганию нетерпимости и к новым гонениям на каноническую церковь.

«Мы с прискорбием отмечаем, что никто из официальных представителей Украинской Православной Церкви не примет участия в тех торжественных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины 24 августа, на которых ожидается присутствие Вашего Святейшества. Не могли бы вы пересмотреть свои планы? Ведь, согласно Конституции Украины, религиозные организации в нашей стране отделены от государства, и кроме того - есть вполне обоснованные опасения, что Ваш приезд на празднование Дня независимости Украины может обострить религиозную ситуацию. Даже принимая во внимание совершенно мирный характер Ваших намерений, в которых у нас нет оснований сомневаться» - было написано в обращении.

Тем не менее на празднование 30-летия независимости Украины патриарх прибыл. Во время своего визита встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Фото:news-front.info

 

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