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Пятый Российско-Китайский форум новых медиа прошел при участии ТВ БРИКС

Главная В мире
Красноярск
10:36 24 Ноября 2021
общество, культура
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В понедельник, 22 ноября, в онлайн-формате прошел Пятый Российско-Китайский форум новых медиа. Главная тема мероприятия: «Укрепление сотрудничества России и Китая в сфере новых медиа на современном этапе».

На Форум были приглашены представители ведущих СМИ России и Китая, в том числе и ТВ БРИКС. Также в мероприятии приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова и замглавы Администрации киберпространства КНР Ню Ибин. Соорганизатором Форума является Минцифры России.
ТВ БРИКС ежегодно принимает участие в работе Подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которая также проводится Министерством цифрового развития РФ и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения КНР. В этом году предложения ТВ БРИКС по развитию двустороннего медиапартнерства со СМИ Китая вошли в протокол.

Согласно плану работы Подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству на 2021-2022 годы, необходимо провести круглые столы экспертов ведущих СМИ стран БРИКС на актуальные темы.

Учитывая разветвленную партнерскую сеть ТВ БРИКС, программа круглых столов СМИ стран БРИКС может быть реализована с использованием собственной площадки ТВ БРИКС – мультимедиацентра БРИКС. В числе партнеров ТВ БРИКС на данный момент более 20 СМИ стран «пятерки», с которыми выстроено взаимодействие по широкому спектру сотрудничества, включая обмен опытом.

Также ТВ БРИКС продолжит сотрудничество по линии обмена контентом, оперативного освещения событий в России и Китае, и совместное производство телепрограмм с заинтересованными китайскими СМИ.

«Очень важно принимать участие в подобных форумах. Это возможность «сверить часы» с нашими китайскими коллегами, обменяться опытом в области новых медиа. Отрадно видеть, что по многим направлениям ТВ БРИКС уже ведет активное сотрудничество с ведущими китайскими СМИ. Новости ТВ БРИКС постоянно выходят на крупнейших диджитал-платформах СМИ Китая, включая порталы и социальные сети CGTN, «Жэньминьжибао онлайн» и другие. Важно, что совместно с китайской стороной удается также унифицировать производство нашего контента, сделав его мультиплатформенным для максимального доступа к аудитории обеих стран», – отметила по итогам Форума заместитель генерального продюсера по международному сотрудничеству ТВ БРИКС Дарья Иванькова.

 

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