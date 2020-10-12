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Футболистам «Читы» придется закрывать сезон при пустых трибунах

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Чита
15:55 12 Октября 2020
футболисты, футбол, спорт, чита, эпидемия, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Футболисты «Читы» завершат непростой сезон Олимп – первенства России при пустых трибунах. Домашние матчи 13 и 17 октября на стадионе «Локомотив» пройдут без зрителей, предупредили в министерстве спорта Забайкальского края. Очевидно, что решение принято для снижения темпов распространения коронавиурса.

13 октября забайкальская команда сыграет с «Муромом» из Владимирской области, а 17 октября «Чита» примет на домашнем стадионе московскую «Казанку».

Болельщикам предлагают следить за ходом игр в прямом эфире на канале «Читы» в YouTube. Ссылки на трансляции опубликуют в день матча.

 

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