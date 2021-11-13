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ЗАЯВКА НА КРЕДИТ ДЛЯ ООО – ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Главная Общество
09:00 13 Ноября 2021
общество, россия, сибирь, кредиты, банк, бизнес
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Как известно, в Европе из общего числа предприятий более 90 % относится к малому и среднему бизнесу. Касается эта тенденция и нашей страны.

ЗАЯВКА НА КРЕДИТ – ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Когда начинающие предприниматели обращаются в банк за кредитом, первым делом им предлагают заполнить заявку на кредит для ООО.

Многие и не задумываются о том, что записывая данные о себе, семье, доходах, имуществе и прочее предоставляют банку если не основную, то важную информацию. Конечно, он не будет принимать решение о выдаче кредита на основании одной лишь заявки на кредит, но она послужит одним из основных источников перепроверки других данных содержащихся в прочих документах предоставленными вами.

Ваши доходы будут сопоставлены с принадлежащим имуществом, чтобы определить насколько эффективно вы планируете и тратите свой семейный бюджет. Будут учтены и количество иждивенцев, т.к. от размера средств затраченных на их содержание зависит размер возможных ежемесячных выплат по кредиту.

Не забывайте читать всю информацию, которая содержится в заявке на кредит. Как правило, в самом конце мелким шрифтом есть дополнительный текст. Это может быть предупреждение о том, что банк, в случае отказа в кредите, не обязан сообщать о причинах своего решения.

Либо укрепляется за ним право использования любых источников информации о вас для рассмотрения заявки, или уже вам предоставляется право скрыть от кого-либо (указав конкретное имя и причину) обращение в банк за кредитом.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Помните, что вся информация, которую мы указываем в заявке на кредит имеет значение. Как видно, если желание и знания есть, то деньги взять деньги для открытия ООО можно, ну а что с ними делать: открыть мини-пекарню, пиццерию или салон красоты – решать вам.

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