«Радио Сибирь. Омск» запускает новое утреннее «Все О’кей ШОУ»

С 8 ноября на 103.9 FM каждый будний день на «Радио Сибирь. Омск» выходит раннее, бодрое, позитивное, новое утреннее шоу. В ответе за то, чтобы день прошел на О’кей ведущие Юлия Голубенко и Никита Цыганок.

Теперь утро для слушателей «Радио Сибирь. Омск» стартует с интеллектуальной разминки. Быстрее запустить мыслительную деятельность и настроить голову на рабочий лад помогут увлекательные игры. Кто первым угадает любимый фильм, название блюда на иностранном языке и зашифрованную в картинках песню, тот обречен на позитивный и, главное, продуктивный рабочий день. Слушателей ждут не только игры, но и утренние «пробежки» по самым актуальным новостям социума, кино, спорта, музыки и всемирной паутины в рубриках «Обзор-кругозор» и «Физкульт-привет». Мастхэв эфирных проектов «Радио Сибирь» - лояльность к автомобилистам. Эксклюзивно для них команда радиостанции придумала тематическую игру на максимальном заряде автодрайва.

«Команда «Радио Сибирь. Омск» во главе с программным директором Евгенией Спасской круто потрудились, и у нас получился отличный конкурентоспособный продукт», - прокомментировал Олег Сергеенко, генеральный продюсер радиостанции.

Подключайтесь к бодрому утру вместе с «Все О’кей ШОУ» в Омске на 103.9 FM!