Бийск - новый город на карте сети вещания «Радио Сибирь»

1 ноября на частоте 105.3 FM в Бийске начинает вещание «Радио Сибирь».

Это первая геолокация холдинга МКР-Медиа в Алтайском крае. С запуском радиостанции потенциальная аудитория «Радио Сибирь» увеличивается более чем на 250 тысяч человек.

Теперь жители Алтайского края смогут слушать «музыку с сибирским характером», а также узнавать актуальные новости о событиях в России и мире. В эфире станции много развлекательных программ, разнообразных рубрик, конкурсов и викторин. В каждом регионе своего вещания «Радио Сибирь» известно своими многочисленными внеэфирными событиями и социальными акциями, среди которых «Чистая Сибирь», «Зелёная планета», «Хочу домой-ищу питомца» и многими другими.

Напомним, что концепция радиостанции «Радио Сибирь. Бийск» была признана лучшей на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию и получила право вещания на частоте 105.3 FM в крупном научном и промышленном центре Южной Сибири – Бийске.