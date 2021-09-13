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ВЦИОМ: Только Новые люди могут стать пятой парламентской партией

Главная Общество
11:36 13 Сентября 2021
красноярск, политика, общество, выборы
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Социологи ВЦИОМ комментируют результаты исследований: «Новые люди» могут преодолеть пятипроцентный барьер и войти в Государственную Думу. Другие партии, не представленные в парламенте, но имевшие лучшие стартовые позиции, отстают от самой молодой политической силы России.

В парламенте России может стать на одну партию больше

— На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — «Новые люди», — комментирует гендиректор Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

ВЦИОМ: Только Новые люди могут стать пятой парламентской партией

Почти пятая часть избирателей (19%) готова голосовать за партии, не участвовавшие до этого в парламентской деятельности. Это может свидетельствовать о падении доверия граждан традиционным политическим партиям. Сложившаяся политическая система не устраивает российское общество: на фоне непопулярных реформ, проводимых властью, и падения уровня жизни, избиратели возлагают надежды на перемены.

При этом вместе с парламентскими объединениями, теряют поддержку избирателей и те партии, которые в Думе не работали, но давно существуют в политическом пространстве.

Динамичный рост

Рейтинги самой молодой партии России росли на протяжении всей избирательной кампании. Узнаваемость партии достигла 14% — в июне только два процента опрошенных называли «Новых людей», отвечая на вопрос «Какие политические партии вы знаете?».

Растёт и поддержка: на старте новичков избирательной гонки поддерживали всего 1,2% жителей. К началу сентября показатель вырос в три раза среди всех опрошенных и достиг 4,2% тех, кто точно решил идти на избирательные участки. В отдельных регионах, где «Новые люди» представлены в законодательных собраниях, партию поддерживают до 10% избирателей.

«Партия пенсионеров» и «Яблоко» такими же темпами идут на электоральное дно, лишаясь доверия жителей России.

ВЦИОМ: Только Новые люди могут стать пятой парламентской партией

Выборы уже совсем скоро

Сбудутся ли прогнозы ВЦИОМ (обычно они сбываются), покажет голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Красноярского края. 
Голосование за представителей в государственном и региональном парламенте пройдёт в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. 

ВЦИОМ: Только Новые люди могут стать пятой парламентской партией

 

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