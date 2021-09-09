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Выгодное предложение по открытию расчётного счёта для ИП в "Тинькофф Банке"

Главная Общество
Красноярск
19:56 9 Сентября 2021
общество, банк
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Что такое расчётный счёт?

Расчетный счёт — это банковский счёт, который открывается индивидуальным предпринимателем. Данный счёт позволяет осуществлять различные денежные операции, например:

• оплата налогов; 
• оплата взносов; 
• оплата аренды; 
• оплата товаров; 
• принятие денежных средств от клиентов и контрагентов и т.д. 

Что нужно для того, чтобы открыть расчётный счёт ИП в "Тинькофф Банке"?

Для того, чтобы открыть расчётный счёт ИП в "Тинькофф Банке", необходимо заполнить онлайн-заявку (нет необходимости в посещении офиса). После этого представитель банка доставляет полный пакет документов на расчётный счёт, которым уже можно начинать пользоваться.

Преимущества открытия расчётного счёта ИП в "Тинькофф Банке"

Если открыт счет для ип в "Тинькофф Банке" можно рассчитывать на следующие преимущества:
• онлайн-оформление без посещения офиса банка; 
• проведение платежа на счёт "Тинькофф Банке" круглосуточно без ограничений по времени; 
• Возможен беспроцентный вывод денежных средств со счёта на сумму от 400000 до 1000000 рублей в месяц; 
• Подтверждение платёжных организаций по СМС-сообщениям; 
• Возможность получения кредита или подключения овердрафта; 
• Наличие персонального менеджера, который будет отвечать на все интересующие вопросы и давать консультацию. 

Тарифы на обслуживание индивидуальных предпринимателей в "Тинькофф Банке"

При открытии расчётного счёта индивидуальный предприниматель может выбрать наиболее удобный для него тариф:

• Простой тариф, который предназначен для начинающих предпринимателей. Стоимость данного тарифа составляет 499 рублей в месяц. 
• Продвинутый тариф, который предназначен для малого бизнеса. Стоимость данного тарифа составляет 1990 рублей в месяц. 
• Професиональный тариф, который предназначен для бизнеса с большими оборотами. Стоимость данного тарифа составляет 4990 рублей в месяц. 
• Премиальный тариф, который предназначен для тех, кто хочет устанавливать свои собственные правила. Стоимость данного тарифа составляет 24990 рублей в месяц. 

Возможности при открытии расчётного счёта для ИП в "Тинькофф Банке"

При открытии расчётного счёта для индивидуальных предпринимателей в "Тинькофф Банке" можно полльзоваться следующими возможностями:

• Самостоятельная инкассация; 
• Использование мобильного приложения; 
• Торговый и интернет-эквайринг; 
• Возможное кредитование и т.д. 

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
 

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