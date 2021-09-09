Выгодное предложение по открытию расчётного счёта для ИП в "Тинькофф Банке"

Что такое расчётный счёт?
Расчетный счёт — это банковский счёт, который открывается индивидуальным предпринимателем. Данный счёт позволяет осуществлять различные денежные операции, например:
• оплата налогов;
• оплата взносов;
• оплата аренды;
• оплата товаров;
• принятие денежных средств от клиентов и контрагентов и т.д.
Что нужно для того, чтобы открыть расчётный счёт ИП в "Тинькофф Банке"?
Для того, чтобы открыть расчётный счёт ИП в "Тинькофф Банке", необходимо заполнить онлайн-заявку (нет необходимости в посещении офиса). После этого представитель банка доставляет полный пакет документов на расчётный счёт, которым уже можно начинать пользоваться.
Преимущества открытия расчётного счёта ИП в "Тинькофф Банке"
Если открыт счет для ип в "Тинькофф Банке" можно рассчитывать на следующие преимущества:
• онлайн-оформление без посещения офиса банка;
• проведение платежа на счёт "Тинькофф Банке" круглосуточно без ограничений по времени;
• Возможен беспроцентный вывод денежных средств со счёта на сумму от 400000 до 1000000 рублей в месяц;
• Подтверждение платёжных организаций по СМС-сообщениям;
• Возможность получения кредита или подключения овердрафта;
• Наличие персонального менеджера, который будет отвечать на все интересующие вопросы и давать консультацию.
Тарифы на обслуживание индивидуальных предпринимателей в "Тинькофф Банке"
При открытии расчётного счёта индивидуальный предприниматель может выбрать наиболее удобный для него тариф:
• Простой тариф, который предназначен для начинающих предпринимателей. Стоимость данного тарифа составляет 499 рублей в месяц.
• Продвинутый тариф, который предназначен для малого бизнеса. Стоимость данного тарифа составляет 1990 рублей в месяц.
• Професиональный тариф, который предназначен для бизнеса с большими оборотами. Стоимость данного тарифа составляет 4990 рублей в месяц.
• Премиальный тариф, который предназначен для тех, кто хочет устанавливать свои собственные правила. Стоимость данного тарифа составляет 24990 рублей в месяц.
Возможности при открытии расчётного счёта для ИП в "Тинькофф Банке"
При открытии расчётного счёта для индивидуальных предпринимателей в "Тинькофф Банке" можно полльзоваться следующими возможностями:
• Самостоятельная инкассация;
• Использование мобильного приложения;
• Торговый и интернет-эквайринг;
• Возможное кредитование и т.д.
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