Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов

На этой неделе члены Общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Красноярского края обсудили результаты социологических опросов, проведенных ВЦИОМ, Центром политической конъюнктуры и лабораторией социальных исследований Института региональных проблем. Данные опросов были представлены в докладах представителей данных организаций и выделены основные аспекты. В частности, в одном из пунктов отмечена стабилизация политической партийной ситуации: по двум первым местам распределение – Единая Россия и КПРФ, а по третьему месту, по мнению экспертов Михаила Мамонова и Алексея Чеснакова, сохраняется интрига. Борьба за третье место на данный момент идет между ЛДПР и «Справедливой Россией». Эксперт НОМ, член Общественного штаба по наблюдению за выборами Сергей Иванов, в процессе обсуждения отметил, что в нашем крае существует вероятность голосования и за новые и за непарламентские партии, но также возможен вариант и так называемого «протестного» голосования.

Еще одним пунктом докладов по результатам социологических опросов являются данные электорально-активных россиян (варианты ответа «точно приму» и «скорее всего приму»). Согласно этим показателям «Единой России», принадлежит 34%, 18% - КПРФ, 10% - ЛДПР, 7% - «Справедливой России». Согласно данным цифрам 4 партии имеют высокие шансы пройти в Госдуму нового созыва. Еще 3 партии, которые могут подойти к рубежу или даже переступить его – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Яблоко».

Важно, что есть еще группа - 16% опрошенных, которые затрудняются ответить о своих электоральных предпочтениях, эта группа интересна и она может повлиять на итоговый расклад, но учитывая опыт, можно говорить, что скорее всего она усилит позиции парламентских партий. Комментируя данные показатели эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Эвелина Павельева отметила: «Основное в этих показателях – высокая конкурентность, но также стоит отметить и возрастающий политический интерес среди граждан. Политические партии активно проявляют себя в настоящий период избирательной кампании. Проводя правовой ликбез по основам избирательного процесса в районах нашего края мы отмечаем повышение электоральной активности, что не может не радовать».

Председатель Общественного штаба Наталья Грушевская указала, что исследованы и возможные результаты по явке: