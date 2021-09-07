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Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов

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Красноярск
14:23 7 Сентября 2021
общество, выборы, в красноярском крае
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На этой неделе члены Общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Красноярского края обсудили результаты социологических опросов, проведенных ВЦИОМ, Центром политической конъюнктуры и лабораторией социальных исследований Института региональных проблем. Данные опросов были представлены в докладах представителей данных организаций и выделены основные аспекты. В частности, в одном из пунктов отмечена стабилизация политической партийной ситуации: по двум первым местам распределение – Единая Россия и КПРФ, а по третьему месту, по мнению экспертов Михаила Мамонова и Алексея Чеснакова, сохраняется интрига. Борьба за третье место на данный момент идет между ЛДПР и «Справедливой Россией». Эксперт НОМ, член Общественного штаба по наблюдению за выборами Сергей Иванов, в процессе обсуждения отметил, что в нашем крае существует вероятность голосования и за новые и за непарламентские партии, но также возможен вариант и так называемого «протестного» голосования. 

Еще одним пунктом докладов по результатам социологических  опросов являются данные электорально-активных россиян (варианты ответа «точно приму» и «скорее всего приму»). Согласно этим показателям «Единой России», принадлежит 34%, 18% - КПРФ, 10% - ЛДПР, 7% - «Справедливой России». Согласно данным цифрам 4 партии имеют высокие шансы пройти в Госдуму нового созыва. Еще 3 партии, которые могут подойти к рубежу или даже переступить его – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Яблоко».

Важно, что есть еще группа - 16% опрошенных, которые затрудняются ответить о своих электоральных предпочтениях, эта группа интересна и она может повлиять на итоговый расклад, но учитывая опыт, можно говорить, что скорее всего она усилит позиции парламентских партий. Комментируя данные показатели эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Эвелина Павельева отметила: «Основное в этих показателях – высокая конкурентность, но также стоит отметить и возрастающий политический интерес среди граждан. Политические партии активно проявляют себя в настоящий период избирательной кампании. Проводя правовой ликбез по основам избирательного процесса в районах нашего края мы отмечаем повышение электоральной активности, что не может не радовать».

Председатель Общественного штаба Наталья Грушевская указала, что исследованы и возможные результаты по явке:

«Авторы со ссылкой на телефонные опросы предполагают явку 51%. Я полагаю, что избиратель осознает важность данной кампании. Мы все сейчас следим за информированностью населения об избирательных процедурах и отмечаем повышение интереса жителей нашего края как в выборам в Государственную думу, так  и в Законодательное собрание».

 

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