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В Новокузнецке полиция ищет спасительницу ребёнка

Главная Общество
18:30 27 Июля 2021
ребенок, дети, благодарность, поиск
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В Новокузнецке местная жительница спасла выпавшего из окна ребенка. По данным СМИ, в этот момент родители малыша находились в квартире, но были заняты своими делами.

В Новокузнецке прохожая поймала выпавшего из окна ребенка. По сообщениям местных СМИ, родители малыша были в этот момент дома, но были заняты.

Камеры засняли момент падения. На кадрах видно, что прохожая увидела летящего вниз ребёнка и побежала его ловить. Затем женщина дождалась прихода родителей и ушла.

Ребёнок получил незначительные ушибы. Полиция ищет спасительницу ребенка – родители хотят выразить ей свою благодарность.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

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