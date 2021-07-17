В республике Тыва ввели коронавирусный локдаун. Теперь жители могут покидать дом только, чтобы пойти на работу или по сильной необходимости. Детям младше 14 лет запрещено находится на улице без взрослых.

Для посещения остаются открытыми аптеки, салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости.

«Наряду с введением карантинных мер будет усилена работа по привлечению нарушителей к административной ответственности за несоблюдение гражданами режима самоизоляции. На подъездных путях самых популярных среди жителей республики озерах – Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь — будут выставлены контрольные посты, прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы», – предупредили власти.

Кроме того, власти республики приостановили работу:

туристических фирм;

организаций дополнительного образования;

выставочных и конференц-центров;

фирм по предоставлению бытовых услуг — прачечных, парикмахерских, салонов красоты, услуг ремонта и т. д.;

магазинов непродовольственных товаров.

вещевых рынков, уличной торговли и ярмарок, торговли через автоматы, а также работа парков, скверов и игровых зон.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости