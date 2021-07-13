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В гостинице Геленджика взорвался газ

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17:00 13 Июля 2021
взрыв, газ, жертвы
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В Геленджике произошёл взрыв газа. По сообщениям местных СМИ, взрыв произошёл в одной из гостиниц города. Погиб один человек, пять пострадало, сообщает «Интерфакс». Остальные постояльцы и сотрудники эвакуированы.

В гостинице Геленджика взорвался газ

Причиной взрыва могло стать нарушение правил безопасной эксплуатации при работах с газом или его неисправность оборудования.

В гостинице Геленджика взорвался газ

В соцсетях появилось видео с места взрыва. Судя по кадрам повреждено четыре этажа, обрушилась стена и перекрытия. Осколки и куски здания засыпали окружающую улицу и автомобили.

В гостинице Геленджика взорвался газ

На месте происшествия работают следователи и экстренные службы.

Общество / НОВОСТИ

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