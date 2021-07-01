В Омске для ралли «Шёлковый путь» подготовили 300 тысяч литров топлива

Сегодня, 1 июля, в Омске стартует одна из сложнейших гонок планеты — «Шелковый путь». Российский маршрут пройдет также через Новосибирск и Горно-Алтайск. На протяжении пути обеспечивать участников топливом и смазочными материалами будет «Газпром нефть». Для этого на Омском НПЗ компания произвела почти 300 тыс. литров топлива. Завершится ралли-марафон в Улан-Баторе. За 10 дней участники «Шелкового пути» преодолеют 5,5 тыс. км.

«Все это время гоночная техника будет работать в запредельных режимах, — отмечает Анатолий Чернер, заместитель председателя правления «Газпром нефти». — В таких условиях многое зависит от качества и технических возможностей топлива и смазочных материалов. Многолетняя экспертиза специалистов „Газпром нефти“, полученная в самых сложных ралли-марафонах мира, и технологическое развитие омских предприятий „Газпром нефти“ дает возможность разрабатывать и производить высококачественную продукцию, которая работает одинаково эффективно как в гоночных, так и серийных автомобилях».

Моторные масла G-Profi и G-Energy, произведенные на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти», высокотехнологичны и во время гонки защитят двигатели грузовиков команды «МАЗ-СПОРТавто». Абсолютно все участники «Шелкового пути» смогут пройти экспресс-диагностику в мобильной лаборатории G-Energy. На основе проб масел специалисты компании проведут подробное исследование состояния двигателей. Такая экспресс-диагностика очень важна после прохождения сложных участков маршрута: она позволит выявить возможные проблемы и устранить неполадки уже на ранних этапах.

Также на протяжении российского этапа ралли сеть АЗС «Газпромнефть» проводит экологическую акцию по сбору и последующей переработке изношенных шин автомобилей участников. Переработанный материал в последующем используют для покрытия спортивных и детских площадок.