1 июля
Новости Сибири
72.91
 
€ 86.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омске для ралли «Шёлковый путь» подготовили 300 тысяч литров топлива

Главная Общество
Омск
15:10 1 Июля 2021
гонки, авто, топливо и азс
версия для печати Ico_print

Сегодня, 1 июля, в Омске стартует одна из сложнейших гонок планеты — «Шелковый путь». Российский маршрут пройдет также через Новосибирск и Горно-Алтайск. На протяжении пути обеспечивать участников топливом и смазочными материалами будет «Газпром нефть». Для этого на Омском НПЗ компания произвела почти 300 тыс. литров топлива. Завершится ралли-марафон в Улан-Баторе. За 10 дней участники «Шелкового пути» преодолеют 5,5 тыс. км.

«Все это время гоночная техника будет работать в запредельных режимах, — отмечает Анатолий Чернер, заместитель председателя правления «Газпром нефти». — В таких условиях многое зависит от качества и технических возможностей топлива и смазочных материалов. Многолетняя экспертиза специалистов „Газпром нефти“, полученная в самых сложных ралли-марафонах мира, и технологическое развитие омских предприятий „Газпром нефти“ дает возможность разрабатывать и производить высококачественную продукцию, которая работает одинаково эффективно как в гоночных, так и серийных автомобилях».

Моторные масла G-Profi и G-Energy, произведенные на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти», высокотехнологичны и во время гонки защитят двигатели грузовиков команды «МАЗ-СПОРТавто». Абсолютно все участники «Шелкового пути» смогут пройти экспресс-диагностику в мобильной лаборатории G-Energy. На основе проб масел специалисты компании проведут подробное исследование состояния двигателей. Такая экспресс-диагностика очень важна после прохождения сложных участков маршрута: она позволит выявить возможные проблемы и устранить неполадки уже на ранних этапах.

Также на протяжении российского этапа ралли сеть АЗС «Газпромнефть» проводит экологическую акцию по сбору и последующей переработке изношенных шин автомобилей участников. Переработанный материал в последующем используют для покрытия спортивных и детских площадок.

Общество / НОВОСТИ

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

25 Июня 2021 г.
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ на частотах:  104,6 МГц в г. Томске и г. Северске;  103,6 МГц в г. Асино; 101,7 МГц в с. Каргасок; 102,9 МГц  в г. Колпашево; 102,7 МГц в с. Кривошеино; 105,8 МГц в с. Мельниково; 103,7 МГц в с. Молча...
Новости Сибири: TV BRICS стал партнёром XVI фестиваля «Включайся!»

TV BRICS стал партнёром XVI фестиваля «Включайся!»

24 Июня 2021 г.
Журналисты TV BRICS будут работать на всех площадках и вести дневник фестиваля
Новости Сибири: Во Всероссийском конкурсе видеороликов для школьников «Страна открытий» приняли участие 25 000 человек

Во Всероссийском конкурсе видеороликов для школьников «Страна открытий» приняли участие 25 000 человек

11 Июня 2021 г.
География конкурса охватила всю Россию
Новости Сибири: "Газпром нефть", ВТБ и Аэрофлот перейдут на расчеты по блокчейн

"Газпром нефть", ВТБ и Аэрофлот перейдут на расчеты по блокчейн

3 Июня 2021 г.
Это позволит повысить эффективность и безопасность финансовых операций
Новости Сибири: Улови детскую логику и лови приз на «Радио Сибирь»

Улови детскую логику и лови приз на «Радио Сибирь»

26 Мая 2021 г.
Игра «Детская логика» проходит с 24 мая по 1 июня
Новости Сибири: Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в Сибири

Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в Сибири

19 Мая 2021 г.
Социальный проект начал работать в Новосибирске, Омске и Тюмени
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru