РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ на частотах: 104,6 МГц в г. Томске и г. Северске; 103,6 МГц в г. Асино; 101,7 МГц в с. Каргасок; 102,9 МГц в г. Колпашево; 102,7 МГц в с. Кривошеино; 105,8 МГц в с. Мельниково; 103,7 МГц в с. Молчаново; с.Кожевниково 104,8 МГц, 104,6 МГц в с. Парабель; 101,5 МГц в г. Стрежевой Томской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Телемаркет Эфир»

Наименование СМИ: «Радио Сибирь-Томск»

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

Выборы депутатов законодательной думы Томской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года

За срочность изготовления аудиоролика стоимость увеличивается на 25%.

Размещение материалов предвыборной агитации производится на условиях 100% предоплаты.

ООО “Телемаркет Эфир” оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или общей концепции построения радиоэфира.

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13, гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ ООО «Телемаркет Эфир» применяет упрощенную систему налогообложения.

Цены действительны до 18.09.2021 г.

Дата публикации: 25.06.2021 г