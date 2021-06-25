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РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Главная Общество
Томск
12:09 25 Июня 2021
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РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ на частотах:  104,6 МГц в г. Томске и г. Северске;  103,6 МГц в г. Асино; 101,7 МГц в с. Каргасок; 102,9 МГц  в г. Колпашево; 102,7 МГц в с. Кривошеино; 105,8 МГц в с. Мельниково; 103,7 МГц в с. Молчаново; с.Кожевниково 104,8 МГц, 104,6 МГц в с. Парабель; 101,5 МГц в г. Стрежевой Томской области.

Общество с ограниченной ответственностью  «Телемаркет Эфир»
Наименование СМИ: «Радио Сибирь-Томск»

 

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РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

За срочность изготовления аудиоролика стоимость увеличивается на 25%.

Размещение материалов предвыборной агитации производится на условиях 100% предоплаты.

ООО “Телемаркет Эфир” оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или общей концепции построения радиоэфира.

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13, гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ ООО «Телемаркет Эфир» применяет упрощенную систему налогообложения.

Цены  действительны  до 18.09.2021 г.

Дата публикации: 25.06.2021 г

 

 

 

 

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