25 июня
Новости Сибири
72.33
 
€ 86.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

TV BRICS стал партнёром XVI фестиваля «Включайся!»

Главная Общество
Красноярск
12:00 24 Июня 2021
общество, культура, телевидение
версия для печати Ico_print

16–18 июня 2021 г. при информационной поддержке TV BRICS в Москве прошел XVI фестиваль детского и юношеского телевидения «Включайся!». Его организовала Национальная Ассоциация Телерадиовещателей в 2006 году. В этот раз в конкурсной программе, мастер-классах и экскурсиях в рамках фестиваля приняли участие 350 человек из 106 детско-юношеских студий и телеканалов из 62 городов России. На конкурс было принято более 250 творческих работ из Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Чувашской Республики и других регионов России.

Дневник фестиваля было поручено вести команде журналистов TV BRICS. Участники телефорума побывали на встречах с известными профессионалами в сфере медиа, в интерактивном формате прошли мастер-классы с режиссерами, сценаристами, телевизионными продюсерами, получили ответы на волнующие их вопросы во время открытых просмотров конкурсных работ. 

Съёмочная группа TV BRICS в лице корреспондента Анастасии Шкитиной, операторов Павла Половинки и Александра Слободина работала на всех площадках фестиваля. Среди них следует особо отметить круглый стол для руководителей детских медиастудий. Его впервые организовали и провели в этом году генеральный директор НАТ Александр Широких и Антон Михалев (Disney, «Карусель»). 

«Совместными усилиями мы привлекаем внимание к необходимости поддерживать и развивать качественное телевидение для детей и подростков. Вместе с организаторами фестиваля вы дали возможность заявить о себе юным дарованиям, новым идеям, будущему нашего телевидения», - отметил в благодарственном письме к главному редактору ТВ БРИКС Президент НАТ Эдуард Сагалаев.

ТВ БРИКС входит в состав холдинга «МКР-Медиа» как и телеканал «Продвижение», проект которого под названием «#КЕМБЫТЬ» в прошлом году стал победителем фестиваля «Включайся!» в номинации «Не скучай». Его авторы – ученики «Школы телевидения телеканала «Продвижение». 

Дневник XVI фестиваля «Включайся!» можно посмотреть здесь.

Общество / НОВОСТИ
Новости Сибири: Во Всероссийском конкурсе видеороликов для школьников «Страна открытий» приняли участие 25 000 человек

Во Всероссийском конкурсе видеороликов для школьников «Страна открытий» приняли участие 25 000 человек

11 Июня 2021 г.
География конкурса охватила всю Россию
Новости Сибири: "Газпром нефть", ВТБ и Аэрофлот перейдут на расчеты по блокчейн

"Газпром нефть", ВТБ и Аэрофлот перейдут на расчеты по блокчейн

3 Июня 2021 г.
Это позволит повысить эффективность и безопасность финансовых операций
Новости Сибири: Улови детскую логику и лови приз на «Радио Сибирь»

Улови детскую логику и лови приз на «Радио Сибирь»

26 Мая 2021 г.
Игра «Детская логика» проходит с 24 мая по 1 июня
Новости Сибири: Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в Сибири

Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в Сибири

19 Мая 2021 г.
Социальный проект начал работать в Новосибирске, Омске и Тюмени
Новости Сибири: «Радио Сибирь - Байкал» — 10 лет в эфире

«Радио Сибирь - Байкал» — 10 лет в эфире

30 Апреля 2021 г.
"Радио Сибирь - Байкал" - первая радиостанция в Республике Бурятия, которая устроила шоу такого уникального формата
Новости Сибири: «Мы – наследники Победы!» - специальный проект школы телевидения телеканала «Продвижение» к 9 Мая

«Мы – наследники Победы!» - специальный проект школы телевидения телеканала «Продвижение» к 9 Мая

30 Апреля 2021 г.
Он посвящён детям войны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru