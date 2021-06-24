TV BRICS стал партнёром XVI фестиваля «Включайся!»

16–18 июня 2021 г. при информационной поддержке TV BRICS в Москве прошел XVI фестиваль детского и юношеского телевидения «Включайся!». Его организовала Национальная Ассоциация Телерадиовещателей в 2006 году. В этот раз в конкурсной программе, мастер-классах и экскурсиях в рамках фестиваля приняли участие 350 человек из 106 детско-юношеских студий и телеканалов из 62 городов России. На конкурс было принято более 250 творческих работ из Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Чувашской Республики и других регионов России.

Дневник фестиваля было поручено вести команде журналистов TV BRICS. Участники телефорума побывали на встречах с известными профессионалами в сфере медиа, в интерактивном формате прошли мастер-классы с режиссерами, сценаристами, телевизионными продюсерами, получили ответы на волнующие их вопросы во время открытых просмотров конкурсных работ.

Съёмочная группа TV BRICS в лице корреспондента Анастасии Шкитиной, операторов Павла Половинки и Александра Слободина работала на всех площадках фестиваля. Среди них следует особо отметить круглый стол для руководителей детских медиастудий. Его впервые организовали и провели в этом году генеральный директор НАТ Александр Широких и Антон Михалев (Disney, «Карусель»).

«Совместными усилиями мы привлекаем внимание к необходимости поддерживать и развивать качественное телевидение для детей и подростков. Вместе с организаторами фестиваля вы дали возможность заявить о себе юным дарованиям, новым идеям, будущему нашего телевидения», - отметил в благодарственном письме к главному редактору ТВ БРИКС Президент НАТ Эдуард Сагалаев.

ТВ БРИКС входит в состав холдинга «МКР-Медиа» как и телеканал «Продвижение», проект которого под названием «#КЕМБЫТЬ» в прошлом году стал победителем фестиваля «Включайся!» в номинации «Не скучай». Его авторы – ученики «Школы телевидения телеканала «Продвижение».

Дневник XVI фестиваля «Включайся!» можно посмотреть здесь.