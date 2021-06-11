11 июня
Новости Сибири
72.2
 
€ 87.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Во Всероссийском конкурсе видеороликов для школьников «Страна открытий» приняли участие 25 000 человек

Главная Общество
Красноярск
17:38 11 Июня 2021
общество, конкурс, приз
версия для печати Ico_print

Завершился прием работ на конкурс видеороликов «Страна открытий». В нем приняли участие 25 тысяч школьников из 85 регионов России, которые рассказали о туристическом многообразии своих родных мест.  Самыми популярными стали номинации: «Россия глазами детей», «Урбанистика» и «Креативные индустрии».
Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий», организованный столичным Комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и Группой компаний «Просвещение», стартовал 9 марта. Принять в нем участие могли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого нужно было снять короткий видеорассказ продолжительностью до 3 минут о любимых местах своего города и выложить его на платформе TikTok, поставив два хештега — #странаоткрытий» и #названиегорода.

В рамках проекта школьники со всей России представили свой родной край: рассказали о промышленных производствах, достопримечательностях, музеях, парках и других необычных местах, достойных внимания туристов. Среди них — парк «Зарядье» и центр «Космонавтика и авиация» в Москве, стекольный завод АО «Свет» в Можге, Бобронариум в Воронеже, Золотой мост во Владивостоке, Музейно-выставочный центр в Когалыме, гора Машук в Пятигорске, экопарк «Долина водопадов» в Лахденпохском районе, Лесогорская ГЭС в Ленинградской области и многие другие.

 География конкурса охватила всю Россию – от Калининграда до Владивостока. Самыми активными оказались подростки из Краснодарского края, Ставропольского края, Приморского края, Липецкой области, Смоленской области, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Удмуртия, Свердловской области, Республики Башкортостан, Новгородской области и Чувашской Республики.

Экспертное жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, тревел-блогеры, представители делового и культурного сообщества, федеральных органов власти, выберет победителей и подведет итоги в конце июня.

Победители конкурса станут амбассадорами своих регионов и получат призы от партнеров. Кроме того, победители конкурса смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие «Страна открытий» вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.

Для поддержки участников конкурса «Просвещение» разработало специальный образовательный курс по медиаграмотности, в который вошли материалы по операторскому искусству, правилам видеосъемки, ораторскому мастерству, монтажу, трендам TikTok и выбору локаций. Кроме того, для участников проекта были проведены 12 обучающих онлайн-эфиров из ведущих музеев, высокотехнологичных компаний, креативных пространств и выставочных павильонов столицы, которые суммарно посмотрели более 185 тысяч пользователей. Проморолик о запуске конкурса с участием его главного амбассадора Дани Милохина собрал более 60 млн просмотров, а суммарное количество просмотров по хештегу #cтранаоткрытий на видеоплатформе TikTok превысило 265 млн.

Победители получат призы от партнеров конкурса: смартфон vivo Y31, а также подарки от SPLAT и бренда-конструктора BY.

Информационный партнер конкурса – платформа для создания коротких видеороликов TikTok.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Сибири: "Газпром нефть", ВТБ и Аэрофлот перейдут на расчеты по блокчейн

"Газпром нефть", ВТБ и Аэрофлот перейдут на расчеты по блокчейн

3 Июня 2021 г.
Это позволит повысить эффективность и безопасность финансовых операций
Новости Сибири: Улови детскую логику и лови приз на «Радио Сибирь»

Улови детскую логику и лови приз на «Радио Сибирь»

26 Мая 2021 г.
Игра «Детская логика» проходит с 24 мая по 1 июня
Новости Сибири: Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в Сибири

Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в Сибири

19 Мая 2021 г.
Социальный проект начал работать в Новосибирске, Омске и Тюмени
Новости Сибири: «Радио Сибирь - Байкал» — 10 лет в эфире

«Радио Сибирь - Байкал» — 10 лет в эфире

30 Апреля 2021 г.
"Радио Сибирь - Байкал" - первая радиостанция в Республике Бурятия, которая устроила шоу такого уникального формата
Новости Сибири: «Мы – наследники Победы!» - специальный проект школы телевидения телеканала «Продвижение» к 9 Мая

«Мы – наследники Победы!» - специальный проект школы телевидения телеканала «Продвижение» к 9 Мая

30 Апреля 2021 г.
Он посвящён детям войны
Новости Сибири: В аэропорту Новосибирска в этом году начнется тестирование биометрии

В аэропорту Новосибирска в этом году начнется тестирование биометрии

29 Апреля 2021 г.
Внедрение нового оборудования обойдется около 1,5 млрд руб
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru