Во Всероссийском конкурсе видеороликов для школьников «Страна открытий» приняли участие 25 000 человек

Завершился прием работ на конкурс видеороликов «Страна открытий». В нем приняли участие 25 тысяч школьников из 85 регионов России, которые рассказали о туристическом многообразии своих родных мест. Самыми популярными стали номинации: «Россия глазами детей», «Урбанистика» и «Креативные индустрии».

Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий», организованный столичным Комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и Группой компаний «Просвещение», стартовал 9 марта. Принять в нем участие могли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого нужно было снять короткий видеорассказ продолжительностью до 3 минут о любимых местах своего города и выложить его на платформе TikTok, поставив два хештега — #странаоткрытий» и #названиегорода.

В рамках проекта школьники со всей России представили свой родной край: рассказали о промышленных производствах, достопримечательностях, музеях, парках и других необычных местах, достойных внимания туристов. Среди них — парк «Зарядье» и центр «Космонавтика и авиация» в Москве, стекольный завод АО «Свет» в Можге, Бобронариум в Воронеже, Золотой мост во Владивостоке, Музейно-выставочный центр в Когалыме, гора Машук в Пятигорске, экопарк «Долина водопадов» в Лахденпохском районе, Лесогорская ГЭС в Ленинградской области и многие другие.

География конкурса охватила всю Россию – от Калининграда до Владивостока. Самыми активными оказались подростки из Краснодарского края, Ставропольского края, Приморского края, Липецкой области, Смоленской области, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Удмуртия, Свердловской области, Республики Башкортостан, Новгородской области и Чувашской Республики.

Экспертное жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, тревел-блогеры, представители делового и культурного сообщества, федеральных органов власти, выберет победителей и подведет итоги в конце июня.

Победители конкурса станут амбассадорами своих регионов и получат призы от партнеров. Кроме того, победители конкурса смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие «Страна открытий» вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.

Для поддержки участников конкурса «Просвещение» разработало специальный образовательный курс по медиаграмотности, в который вошли материалы по операторскому искусству, правилам видеосъемки, ораторскому мастерству, монтажу, трендам TikTok и выбору локаций. Кроме того, для участников проекта были проведены 12 обучающих онлайн-эфиров из ведущих музеев, высокотехнологичных компаний, креативных пространств и выставочных павильонов столицы, которые суммарно посмотрели более 185 тысяч пользователей. Проморолик о запуске конкурса с участием его главного амбассадора Дани Милохина собрал более 60 млн просмотров, а суммарное количество просмотров по хештегу #cтранаоткрытий на видеоплатформе TikTok превысило 265 млн.

Победители получат призы от партнеров конкурса: смартфон vivo Y31, а также подарки от SPLAT и бренда-конструктора BY.

Информационный партнер конкурса – платформа для создания коротких видеороликов TikTok.