"Газпром нефть", ВТБ и Аэрофлот перейдут на расчеты по блокчейн

Меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровых инструментов моментальных финансовых расчетов между партнерами в рамках Петербургского международного экономического форума заключили «Газпром нефть», ВТБ и Аэрофлот.

Компании планируют внедрять инновационные решения на основе технологии блокчейн, что позволит повысить эффективность и безопасность финансовых операций. Благодаря этому время проведения транзакций за авиатопливо сократится с нескольких дней до нескольких секунд.

«Газпром нефть» уже использует собственную блокчейн-платформу Smart Fuel в российских аэропортах. Недавно к ней подключили аэропорт Толмачево в Новосибирске. Платформа внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ.

​ «Уверен, что в партнерстве с ведущим банком и главным авиаперевозчиком нашей страны мы продолжим активное развитие и масштабирование этого сервиса, а также будем изучать возможности создания новых специализированных цифровых инструментов для авиаотрасли», - отметил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».

По словам Андрея Костина, президента-председателя правления банка ВТБ, трансформация традиционных банковских моделей взаиморасчетов неизбежна при стремительном развитии цифровой сферы.

«Банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов. Яркий пример – создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн.​ Внедрение этого решения в линейку транзакционных продуктов нашего банка – еще один шаг к цифровизации процессов и совершенствованию клиентского опыта», - пояснил Андрей Костин.

Михаил Полубояринов, генеральный директор «Аэрофлота», уверен, что участие в разработке инновационных цифровых продуктов - это инвестиция в эффективность и надежность.

«Группа Аэрофлот последовательно внедряет самые современные методы управления операционной деятельностью, бизнес процессами, взаиморасчетами», - сказал Полубояринов.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"