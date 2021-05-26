Улови детскую логику и лови приз на «Радио Сибирь»

С 24 мая по 1 июня в честь Дня защиты детей на «Радио Сибирь» проходит весёлая игра «Детская логика». Два раза в день в 9.15 и 14.30 эфир взрослой радиостанции заполнят детские голоса. Суть игры проста - ребята описывают смысл и значение слова или понятия, не называя его. Увидеть мир глазами детей, понять их логику и угадать слово, о котором говорит ребенок – пожалуй, не такая и легкая задача, как может показаться на первый взгляд.

В игре участвуют «Радио Сибирь. Омск», частота 103.9 FM, «Радио Сибирь. Томск», частота 104.6 FM, «Радио Сибирь. Чита», частота 102.6 FM.