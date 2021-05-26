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Улови детскую логику и лови приз на «Радио Сибирь»

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Томск
10:30 26 Мая 2021
общество, игра, радиостанция, сибирь
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С 24 мая по 1 июня в честь Дня защиты детей на «Радио Сибирь» проходит весёлая игра «Детская логика». Два раза в день в 9.15 и 14.30 эфир взрослой радиостанции заполнят детские голоса. Суть игры проста - ребята описывают смысл и значение слова или понятия, не называя его. Увидеть мир глазами детей, понять их логику и угадать слово, о котором говорит ребенок – пожалуй, не такая и легкая задача, как может показаться на первый взгляд. 

 В игре участвуют «Радио Сибирь. Омск», частота 103.9 FM, «Радио Сибирь. Томск», частота 104.6 FM, «Радио Сибирь. Чита», частота 102.6 FM.

«Накануне 1 июня мы записали множество ребят разного возраста от 3 до 7 лет, чтобы порадовать слушателей, украсить эфир и, конечно, разыграть призы. Пусть дети говорят. Ведь у них самое искреннее восприятие мира, чистый взгляд на все происходящее, свободный от условностей жизненного опыта взрослых. Они зорко видят и подмечают все, что мы, порой, упускаем, не придавая значения. Ну, а детская логика просто обескураживает своей простотой и непосредственностью. Это будет необычная и увлекательная игра со звонками в студию, невероятными описаниями обычных предметов и самыми неожиданными призами!» - сказал Олег Сергеенко, отец двоих детей и генеральный продюсер «Радио Сибирь». 

 

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