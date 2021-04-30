«Радио Сибирь - Байкал» — 10 лет в эфире



«Радио Сибирь - Байкал» отметило первый юбилей - 10 лет в эфире, и сделало это по-особенному. В одном из крупных торгово-развлекательных центров Улан-Удэ появилась «открытая студия» радиостанции. Ведущие работали в прямом эфире весь день, а слушатели не только слышали, но и видели «голоса» «Радио Сибирь-Байкал». Помимо эфиров из «открытой студии», посетителей и слушателей ждала живая музыка от приглашенных музыкантов.

В прозрачной студии побывали известные блогеры, телеведущие и певцы. Диджеи разыграли множество призов от партнеров проекта "Радио за стеклом". В течение всего радиомарафона с 10 утра до 8 вечера в зале торгового центра играли полюбившиеся хиты, а также живая музыка в исполнении музыкантов группы "Сезон дождей", кавер группы "Смак бэнд", певцов Сэсэг Аюшиевой и Тимура Болотова, Алины Намсараевой.

"Радио Сибирь - Байкал" - первая радиостанция в Республике Бурятия, которая устроила шоу такого уникального формата. Как отметила программный директор радиостанции Ольга Левина:

" Судя по восторженным отзывам присутствующих, все уланудэнцы хотели бы наблюдать за работой творческого коллектива радиостанции ежедневно. В связи с этим "Радио Сибирь - Байкал" будет расширять свои возможности, создавая еще более неординарные проекты. Ни для кого ни секрет, что с расширением информационного пространства, где помимо флагманов радио и телевидения, появились социальные сети, огромное количество рекламных предложений в интернете. Все это может способствовать вытеснению когда-то основных рекламораспространителей, поэтому нам нужны такие необычные проекты, которые максимально привлекут внимание аудитории. Нам 10 лет, а значит все только начинается!"

***«Радио Сибирь» — информационно-музыкальная радиостанция, которая уже 30 лет вещает в крупнейших городах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также имеет охват более 6 млн. человек. Принадлежит холдингу МКР-Медиа. В каждом городе вещания работает собственная служба информации, которая подготавливает к эфиру десятки выпусков новостей. Музыкальное наполнение эфира, «Музыка с сибирским характером» — самая популярная музыка как отечественных, так и зарубежных исполнителей.



