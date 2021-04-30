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«Мы – наследники Победы!» - специальный проект школы телевидения телеканала «Продвижение» к 9 Мая

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Красноярск
12:00 30 Апреля 2021
проект, победа, общество
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С 4 по 11 мая в эфире телеканала «Продвижение» выходит особый проект социальных видеороликов под названием «Мы – наследники Победы! Пом-ним. Гордимся». Просветительский цикл состоит из восьми эпизодов.

Авторы проекта – ученики школы телевидения телеканала «Продвижение». Дети приняли участие в съёмках и озвучивании видео. 

Съемки эпизодов проходили в Музейном комплексе воинской славы омичей. Цикл объединен единой сюжетной линией: ребята, наши современники, вглядываются в чёрно-белые музейные снимки времён Великой Отечественной, невольно представляя себя на месте своих ровесников с этих фото. Снимки оживают, перенося зрителя в прошлое: передовая, партизанские отряды, госпитали, тяжелая работа в тылу.

Идея создания проекта принадлежит директору детской школы телевидения телеканала «Продвижение» Светлане Друковской.

- Наши ребята каждый год создают специальные проекты ко Дню Победы.  Мы стараемся вместе с ними не забывать о том, какой важной вехой в исто-рии нашей страны была война и победа над фашизмом. К тому же история войны – это история каждой семьи, и в основе наших проектов всегда есть личные истории. Война прошлась и по детским судьбам. И сегодняшние наследники Великой Победы помнят и гордятся своими родными, своей Ро-диной.

Посмотреть цикл видеороликов «Мы – наследники Победы!» можно с 4 по 11 мая на телеканале «Продвижение» и по ссылкам ниже.
«Завод»  
• «Ленинград» 
«Казачок»              

***

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал, созданный в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ. Технический охват - 25 миллионов человек. Победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов, в том числе дважды -  «ТЭФИ-Регион». В сетке вещания – отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, а также авторский контент телеканала. Телеканал «Про-движение» распространяется на всей территории РФ через 5 спутников связи, в кабельной и эфирной аналоговой средах вещания в 53 регионах страны и на крупнейших ОТТ-платформах. Всего на сегодняшний день региональным телекомпаниям выдано 47 лицензий Роскомнадзора на телевизионное вещание, использующих концепцию вещания СМИ «Продвижение». 
 

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