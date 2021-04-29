В аэропорту Новосибирска в этом году начнется тестирование биометрии

Тестирование биометрического оборудования к концу этого года начнет в аэропортах своего холдинга «Новапорт». Об этом сообщил владелец холдинга Роман Троценко. По предварительным данным внедрение нового оборудования обойдется около 1,5 млрд руб.

«Начнем с аэропорта "Толмачево" (Новосибирск), — сказал Роман Троценко. – В перспективе это очень позитивное нововведение, важно, чтобы все стандарты были приняты сейчас».

Напомним, всего в холдинг входит 17 аэропортов, расположенных в таких городах как Тюмень, Астрахань, Калининград, Пермь, Челябинск и др.

Аналогичный эксперимент по идентификации пассажиров по лицу при посадке на самолет в сентябре этого года планируется провести в аэропорту «Шереметьево». Сейчас проект еще в работе и окончательно не утвержден. Если планы не изменятся, то первыми пассажирами, которые пройдут биометрию, станут клиенты рейсов «Аэрофлота». Директор по коммуникациям компании «Аэрофлот» Михаил Демин пояснил, что на входе будет установлен биометрический турникет с камерой, способной идентифицировать личность человека. Пассажиру уже не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт, система всё проверит сама. Также систему идентификации планируют установить на входе в зону досмотра, сообщают "Ведомости".