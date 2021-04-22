В Хакасии задержали мошенника, ограбившего жительницу Краснодара

О мошенничестве, совершенном дистанционном способом, в полицию сообщила жительница Краснодара. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из финансовых учреждений и сообщил, что мошенники пытаются взять кредит на ее имя. Злоумышленник убедил женщину самой оформить займ и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина оформила несколько кредитов на общую сумму более 2,3 млн рублей, обналичила деньги и перевела на указанные мошенником счета.

Сотрудники уголовного розыска, установив личность и местонахождение одного из злоумышленников, выехали в служебную командировку в республику Хакасия. Там кубанские полицейские задержали 25-летнего мужчину и доставили в Краснодар.

Оказалось, что подозреваемый, получил от сообщника банковские карты с похищенными деньгами и обналичил деньги в банкоматах Новосибирска. Забрав процент, который ему полагался, оставшуюся сумму перевел на указанные подельником банковские счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело, теперь любителю легких денег грозит лишение свободы на срок до десяти лет.