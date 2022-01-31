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В РФ стартовала неделя мероприятий, посвященных Играм

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Красноярск
17:00 31 Января 2022
олимпиада, китай, россия
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Совсем немного времени остается до официального старта Зимних Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Их очень ждут как профессиональные спортсмены, так и любители спорта. Посольство КНР в России объявило о начале недели мероприятий, посвященных Играм. Торжественная церемония прошла в российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

До официального старта Зимних Олимпийских Игр-2022 в Пекине осталось совсем немного времени, поэтому посольство КНР в России объявило о начале недели мероприятий, посвященных Играм. Торжественная церемония прошла в российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй выступил с речью по видеосвязи и отметил, что Олимпиада является крупнейшим спортивным событием, которое объединяет людей из разных стран.

«Мы говорим жизнь – это движение. Без движения жизнь – только летаргический сон. А закаливание – испытанное средство укрепления здоровья. Спорт является важной лестницей для человека, чтобы укрепить свое телосложение, закалить свою волю и достигнуть самоусовершенствования. Спорт также является уникальной платформой для углубления дружбы, укрепления солидарности и налаживания контактов в культурной сфере», – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации.

Напомним, XXIV зимняя Олимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. Часть состязаний пройдет на объектах, которые строили к Олимпиаде 2008-го года. Также, специально для предстоящих стартов, были возведены новые спортивные сооружения.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

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