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В России обновлен рекорд заболеваемости COVID-19

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Красноярск
16:00 31 Января 2022
статистика, эпидемия
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За последние сутки в России подтверждено 121 228 новых случаев заболевания коронавирусом. Для сравнения, накануне было всего 113 122 случаев и 617 смертей, сообщил федеральный центр реагирования. 

«Всего выявлено 121 228 новых случаев заболевания. За последние 24 часа умерло 617 человек», – сказали в центре. Кроме того, по данным центра реагирования, за последние 24 часа было госпитализировано 9 883 человека, зараженных коронавирусом, что на 32,2 процента меньше, чем днем ранее.

За тот же период из больниц по всей стране было выписано 28 944 коронавирусных пациента. В Москве зарегистрировано 24 030 новых случаев заболевания и 77 смертей. Эта информация приводится на российском официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Источник: TV BRICS

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

 
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