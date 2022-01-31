В России обновлен рекорд заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 121 228 новых случаев заболевания коронавирусом. Для сравнения, накануне было всего 113 122 случаев и 617 смертей, сообщил федеральный центр реагирования.

«Всего выявлено 121 228 новых случаев заболевания. За последние 24 часа умерло 617 человек», – сказали в центре. Кроме того, по данным центра реагирования, за последние 24 часа было госпитализировано 9 883 человека, зараженных коронавирусом, что на 32,2 процента меньше, чем днем ранее.

За тот же период из больниц по всей стране было выписано 28 944 коронавирусных пациента. В Москве зарегистрировано 24 030 новых случаев заболевания и 77 смертей. Эта информация приводится на российском официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Источник: TV BRICS

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков