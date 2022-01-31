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TV BRICS в сотрудничестве с телеканалом CCTV будет освещать Олимпийские игры

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Новосибирск
09:55 31 Января 2022
общество, спорт, телеканал
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TV BRICS выходит на новый уровень сотрудничества с Олимпийским телеканалом CCTV – медиакомпании будут подготавливать новостные материалы о ходе Олимпийских Игр в Пекине, корреспонденты CCTV+ предоставят трансляции с места проведения соревнований. Кроме того, редакция партнера TV BRICS в Китае будет готовить специальные материалы по запросу российской редакции TV BRICS как в видеоформате, так и в формате текстовых статей.

Международная сеть TV BRICS уделяет особое внимание освещению ОИ-2022. Так, накануне старта Зимней Олимпиады в Пекине телеканал запустил цикл передач «Пекин-2022, встречай нас!» о том, как российские спортсмены готовятся к Олимпиаде в Китае. Программы были произведены в сотрудничестве с газетой «Жэньминьжибао», партнером TV BRICS в Китае. Программы доступны в телеэфире TV BRICS-Россия, а также на сайте.

Источник: TV BRICS

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