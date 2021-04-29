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19 тонн говядины без документов везли из Новосибирска в Улан-Удэ

Главная Происшествия
Новосибирск
16:30 29 Апреля 2021
водитель, штраф, россельхознадзор
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В Слюдянском районе Иркутской области сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии вместе с дорожной полицией на посту "Рубеж" остановили для проверки фуру, которая перевозила 19 тонн говядины в блоках из Новосибирской области в Улан-Удэ. После проверки документов, выяснилось, что мясная продукция не имеет никаких сопроводительных бумаг.

К административной ответственности за допущенные нарушения ветеринарного законодательства был привлечен водитель большегруза, а в надзорном ведомстве уточнили, что позднее отправитель предоставил документы на груз и машина продолжила свой путь.

 

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