13 января
Новости Сибири
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сериальное начало года на «Продвижении»

Главная Культура
10:52 13 Января 2022
сериал, общество, премьера
версия для печати Ico_print

На телеканале "Продвижение" стартовали три новых сериала. По будням, один за другим, телезрителей ждут увлекательные истории на экранах, а также всероссийская телепремьера колумбийского сериала «Королева и завоеватель». Историческая драма режиссеров Камило Вильямизара и Хуана Карлоса Васкеса была снята в 2020 году. «Королева и завоеватель» — это история о любви, чести, разбитом сердце и надежде на будущее. В эфире телеканала «Продвижение» сериал выходит с 10 января ежедневно по будням в 18.00. 

Сериальное начало года на «Продвижении»


«Восток – Запад» (другое название «Восточные сладости») - второй сериал, открывающий новый телевизионный год на «Продвижении». Это мелодрама совместного производства России, Украины и Турции, съёмки которой проходили сразу в нескольких странах. Вместе с российскими актёрами в них были задействованы звезды турецкого кино и телевидения. В частности, в проекте снимался турецкий актёр Аднан Коч, известный зрителям по роли Бэхрам Паши в историческом проекте «Великолепный век». Также главные роли в сериале «Восток-Запад» сыграли Евгения Лоза, Яков Кучеревский, Анна Варпаховская, Ольга Атанасова и другие. Режиссёром проекта выступил Денис Елеонский. 
В эфире телеканала «Продвижение» сериал выходит с 10 января ежедневно по будням в 20.00.

Сериальное начало года на «Продвижении»


Многосерийная мелодрама «Чемпион» производства киностудии Russian World Studios - римейк израильской теленовеллы «А-Алюфа» («Чемпионка»). В основе сценария российской версии лежит формат от продюсеров компании Dori Media, мирового лидера по производству сериалов. «А-Алюфа» получил ошеломительный успех на израильском телерынке и завоевал любовь зрителей. В российском ремейке подобран блестящий актёрский состав. Главную женскую роль играет Елена Корикова, известная по фильмам «Шпионские игры», «Барышня-крестьянка», «Бедная Настя». В проекте «Чемпион» участвуют и другие звёзды российского кино: Виктор Добронравов, Михаил Мамаев и другие. Привлечение к съёмкам профессиональных футболистов и тренеров, выступивших в качестве консультантов и актёров, во многом наполняет сериал реальной спортивной атмосферой и придаёт реалистичность проекту.  
В эфире телеканала «Продвижение» сериал выходит с 10 января ежедневно по будням в 22.00.

Культура / НОВОСТИ
Новости Сибири: В Индии состоится международная премьера фильма «Достоевский межконтинентальный»

В Индии состоится международная премьера фильма «Достоевский межконтинентальный»

12 Октября 2021 г.
Национальная премьера фильма пройдет на старейшем российском кинофестивале документальных фильмов «РОССИЯ»
Новости Сибири: Объединенная редакция TV BRICS запускает международный медиапроект к 200-летию Ф. М. Достоевского

Объединенная редакция TV BRICS запускает международный медиапроект к 200-летию Ф. М. Достоевского

31 Августа 2021 г.
В создании фильма примут участие медиакомпании-партнеры сети из 5 стран
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru