Сериальное начало года на «Продвижении»

На телеканале "Продвижение" стартовали три новых сериала. По будням, один за другим, телезрителей ждут увлекательные истории на экранах, а также всероссийская телепремьера колумбийского сериала «Королева и завоеватель». Историческая драма режиссеров Камило Вильямизара и Хуана Карлоса Васкеса была снята в 2020 году. «Королева и завоеватель» — это история о любви, чести, разбитом сердце и надежде на будущее. В эфире телеканала «Продвижение» сериал выходит с 10 января ежедневно по будням в 18.00.



«Восток – Запад» (другое название «Восточные сладости») - второй сериал, открывающий новый телевизионный год на «Продвижении». Это мелодрама совместного производства России, Украины и Турции, съёмки которой проходили сразу в нескольких странах. Вместе с российскими актёрами в них были задействованы звезды турецкого кино и телевидения. В частности, в проекте снимался турецкий актёр Аднан Коч, известный зрителям по роли Бэхрам Паши в историческом проекте «Великолепный век». Также главные роли в сериале «Восток-Запад» сыграли Евгения Лоза, Яков Кучеревский, Анна Варпаховская, Ольга Атанасова и другие. Режиссёром проекта выступил Денис Елеонский.

В эфире телеканала «Продвижение» сериал выходит с 10 января ежедневно по будням в 20.00.



Многосерийная мелодрама «Чемпион» производства киностудии Russian World Studios - римейк израильской теленовеллы «А-Алюфа» («Чемпионка»). В основе сценария российской версии лежит формат от продюсеров компании Dori Media, мирового лидера по производству сериалов. «А-Алюфа» получил ошеломительный успех на израильском телерынке и завоевал любовь зрителей. В российском ремейке подобран блестящий актёрский состав. Главную женскую роль играет Елена Корикова, известная по фильмам «Шпионские игры», «Барышня-крестьянка», «Бедная Настя». В проекте «Чемпион» участвуют и другие звёзды российского кино: Виктор Добронравов, Михаил Мамаев и другие. Привлечение к съёмкам профессиональных футболистов и тренеров, выступивших в качестве консультантов и актёров, во многом наполняет сериал реальной спортивной атмосферой и придаёт реалистичность проекту.

В эфире телеканала «Продвижение» сериал выходит с 10 января ежедневно по будням в 22.00.