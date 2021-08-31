Объединенная редакция TV BRICS запускает международный медиапроект к 200-летию Ф. М. Достоевского

Международная сеть TV BRICS приступила к работе над документальным фильмом к юбилею Ф. М. Достоевского. В создании фильма примут участие медиакомпании-партнеры сети из 5 стран: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Это первый масштабный интернациональный документальный проект, который создается силами объединенной партнерской редакции TV BRICS.

Документальный фильм «Достоевский межконтинентальный» призван показать актуальность фигуры классика, его творчества и философского наследия для международного сообщества, а также обратить внимание зрителей на национальные акценты интерпретации его философии в Индии, Бразилии, ЮАР, Китае и России.

В создании картины «Достоевский межконтинентальный» принимают участие CGTN-RUS (Глобальная телевизионная сеть Китая); медиаконгломерат «Бандейрантес де комуникасао» (GRUPO BANDEIRANTES DE COMUNICASAO, Бразилия); холдинг MOJA MEDIA (ЮАР); региональная телекомпания Malai Murasu TV (Индия) и Российский центр науки и культуры в Ченнаи (Индия). Российским партнером в производстве фильма является телеканал «Продвижение».

В съемках приняли участие известные исследователи творчества Ф.М.Достоевского, а также актеры, режиссеры из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Эксклюзивное интервью для фильма дал популярный индийский режиссер, автор более чем 130 художественных фильмов, обладатель 4-х национальных кинопремий и приза за лучшую мужскую роль в Болливуде - Камал Хаасан (Kamal Haasan).

Среди приглашенных экспертов известный исследователь творчества Ф. М. Достоевского в ЮАР, профессор кафедры английского языка и директор школы литературы, лингвистики и медиа Университета Витватерсранда Крис Турман; Бай Вэньчан, директор китайского общества русской литературы, заместитель директора Центра русского перевода ШОС; Пауло Азеведо Безерра, литературный критик, профессор, автор переводов произведений Ф.М.Достоевского на португальский язык.

Особый акцент авторы фильма «Достоевский межконтинентальный» сделают на роли творчества Ф.М.Достоевского в изучении русского языка как иностранного. В качестве эксперта в фильме выступит Тамара Скок, кандидат филологических наук, руководитель проекта «Современный русский», директор департамента инновационных лингвистических проектов МКР-Медиа.

«В этом году мир отмечает 200-летие Ф.М.Достоевского. Фигура Достоевского действительно объединяет страны. Когда мы обратились со своей идеей к партнерам сети TV BRICS в странах «пятерки», мы тут же получили живой отклик: редакции зарубежных СМИ с удовольствием включились в совместную разработку темы. Достоевский как явление оказался близок нашим зарубежным коллегам, а главное – интересен аудитории иностранных СМИ. Надеемся, что, объединив усилия, мы сможем продемонстрировать возможности сети TV BRICS для развития международного совместного производства контента и системного, комплексного его продвижения на медийных площадках разных стран,» - отметила автор идеи, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству TV BRICS Жанна Толстикова.

Планируется, что фильм «Достоевский межконтинентальный» будет представлен на площадках крупных фестивалей документального кино, поддерживаемых международной сетью TV BRICS.

Фильм будет адаптирован на английский, португальский и китайский языки. Телевизионная премьера состоится на каналах партнеров сети TV BRICS в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР.

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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