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Жители Улан-Удэ увидят полеты Су-30СМ в День Победы

Главная Общество
12:22 27 Апреля 2020
шоу, авиация, праздник, бурятия
Автор: Sibnovosti.ru
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В День Победы, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, столица Республик Бурятия не останется без мероприятий с участием военной техники. В небе над Улан-Удэ совершат полеты четыре боевых истребителя Су-30СМ.

Для подготовки выступления состоятся пробные полеты. Они назначены на 28 и 29 апреля, а также на 7 мая.

«Ориентировочно, мероприятие пройдет с 12 до 13 часов. Центральной точкой показа будет Мемориал Победы», - процитировал официальный портал региона заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии Михаила Харитонова.

Как писали Sibnovosti.ru, к Дню Победы в Улан-Удэ отремонтируют памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. К 30 апреля постамент будет облицован гранитным камнем.

фото: официальный портал Республики Бурятия

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