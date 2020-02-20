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В Томске благоустроят Березовую рощу на Каштаке

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14:10 20 Февраля 2020
благоустройство, парк, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2020 году в Томске благоустроят Березовую рощу в микрорайоне Каштак. Запланировано комплексное преображение территории. Архитекторы предлагают разместить там детскую и спортивную площадки, благоустроить пешеходные дорожки, установить лавочки, оборудовать освещение. Появится и зона для активного отдыха - это будет комплекс из турников, брусьев и гимнастических снарядов для занятий воркаутом.

Кроме того, в роще обустроят пешеходные дорожки с разным покрытием – песчаные, асфальтовые, резиновые тропы, а также деревянные настилы.

Детскую площадку также обещают оснастить по последним тенденциям. В Березовой роще установят игровой городок с башнями, лестницей и подвесными мостами, еще один комплекс будет выполнен в форме самолета.

На благоустройство территории по специальной муниципальной программе власти готовы выделить до 13 млн рублей.

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